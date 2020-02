Vereador é preso por embriaguez após bater em carro estacionado em Soledade

Um vereador de Soledade foi preso na noite desta quarta-feira, 19 de fevereiro, após bater o carro em um veículo que estava estacionado. Ele foi identificado como José Elton de Moraes, de 50 anos.

Segundo a Polícia Civil, o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele também estava com a carteira de habilitação vencida.

O homem chegou a ser preso, mas pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado. De acordo com a polícia, o vereador vai responder criminalmente.

O advogado do vereador informou que Moraes não assume que estava embriagado e que irá provar no processo que é inocente, e que o teste do bafômetro não foi realizado para comprovar que ele estava bêbado. O vereador diz que não sabia que estava com a carteira suspensa.

A assessoria jurídica da Câmara dos Vereadores de Soledade informou que, no momento, o Legislativo não irá se posicionar sobre o caso.

Fonte: G1 – RS

