No Carnaval de 2010 teve até banho de espuma em Avenida de Tenente Portela

O portal de conteúdo Portela Online está realizando o resgate de muitas fotos realizadas pelo site ao longo de seus 13 anos de existência. Uma imensidão de imagens produzidas em toda a região e em diversos momentos de nossa história e temos certeza, da sua também.

Estamos em época de Carnaval, que tal matar a saudades e lembrar do carnaval de espuma que teve no CRC, no centro de Tenente Portela no ano de 2010?

Salve o seu momento e compartilhe com os seus amigos usando a hastag #tbtportelaonline nas redes sociais.

