Ministério da Saúde descarta o único caso suspeito de coronavírus no RS

O Ministério da Saúde descartou, nesta quinta-feira, o único caso suspeito de coronavírus no Rio Grande do Sul. A paciente era uma criança de 2 anos de idade, com histórico recente de viagem à China, que estava em observação na cidade de Novo Hamburgo, na região do Vale do Rio dos Sinos, desde 12 de fevereiro.

Durante coletiva do boletim epidemiológico, a pasta notificou hoje que o Brasil possui apenas um caso suspeito de coronavírus. O paciente está em observação no estado de São Paulo. O governo federal já descartou 50 quadros suspeitos da doença. O país não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 até o momento.

A Secretaria Estadual de Saúde destacou que continua em alerta e que quadros suspeitos podem ser notificados pelo telefone 150 do Disque Vigilância do Rio Grande do Sul.

