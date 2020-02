Reunião discutiu o plano de implantação do sistema de vídeo monitoramento

Na tarde da terça-feira, 18 de fevereiro, o prefeito Clairton Carboni esteve reunido em seu gabinete com o Comando da Brigada Militar, secretários, diretor de trânsito, ACI, e os responsáveis técnicos pela instalação do sistema de vídeo monitoramento do município. Em reunião, foram definidos os pontos estratégicos do município para instalação do sistema de vigilância, que, inicialmente serão 10 pontos no perímetro urbano, sendo os principais acessos à sede do município, também próximo às instituições financeiras e os locais de maior circulação de veículos e pedestres.

Conforme o Prefeito Clairton Carboni, essa medida visa proporcionar mais segurança para população Portelense, “enquanto Poder Público, temos sempre que buscar alternativas e ações que visam o bem para a nossa comunidade, e o sistema de vídeo monitoramento se encaixa nisso, trazendo mais segurança para a nossa comunidade e para quem nos visita”, destacou Carboni.

