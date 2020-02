Utilidade Pública – Escritórios da Corsan não atenderam ao público nos dias 24 e 25

A CORSAN informa que, de acordo com o Dec. Estadual nº 54.986, de 14/01/2020, adotará ponto facultativo no período do carnaval, não havendo atendimento ao público nos escritórios da Corsan nos dias 24 e 25 de fevereiro, sendo que no dia 26/02 o atendimento será a partir das 13 horas.

Informa também que os serviços essenciais serão mantidos e em caso de urgências ou emergências o usuário deve ligar para o Corsan 24 horas, através do 0800 646 6444, ligação gratuita inclusive de aparelho celular. Outros canais de relacionamento estão disponíveis em www.corsan.com.br . Baixe também o APP da Corsan.

