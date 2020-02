Sicredi Celeiro RS/SC discutiu Agricultura Digital durante a 5ª Expo Agro Cotricampo

Acreditar no potencial das comunidades é estar envolvido diretamente com o desenvolvimento regional. Entre os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, a Sicredi Celeiro RS/SC esteve participando da 5ª Expo Agro Cotricampo, que ocorreu no município de Campo Novo/RS.

Durantes os dias de Feira, a comunidade regional pode conhecer a força do agronegócio e conferir as novidades do ramo. No estande do Sicredi, foram oferecidas oportunidades de negociação, com um espaço bonito e aconchegante, pensado especialmente para o associado.

No primeiro dia de feira, a cooperativa discutiu em seu estande sobre “Agricultura Digital”, através de uma palestra ministrada pela engenheira agrônoma e fazendeira Gabriela Nichel. Estiveram reunidos neste momento associados, colaboradores e membros da diretoria da Sicredi Celeiro RS/SC.

Para o gerente da agência local, Juarez Monteiro Dockhorn, “participar de eventos como este nos oportuniza estarmos ainda mais próximos da nossa comunidade, podemos trocar ideias, conversar e ouvir nosso associado, além de promover um ambiente agradável repleto de atrações para recebe-lo durante a feira”. A Expo Agro Cotricampo é realizada pela Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo – Cotricampo – e se tornou a maior feira para o público agro da região Celeiro do Rio Grande do Sul, reunindo expositores de todos os ramos do agronegócio que todos os anos apresentam novas tecnologias e oportunidades de negócios.

Quem visitou o estande da Sicredi durante os dias de evento, encontrou o bom atendimento característico da cooperativa, além de poder prestigiar momentos interação, e saborear cafés especiais. Foram também atrações durante a feira, o Voo do Balão Sicredi e distribuição de chapéus.

“Agradecemos a todos que visitaram nosso estande nestes três dias, esperamos ter atendido as expectativas e acreditamos muito que juntos podemos construir comunidades mais fortes”, agradece o gerente local, Juarez Dockhorn.

Quer saber mais sobre Agricultura Digital? Confira a entrevista realizada com a palestrante Gabriela Nichel.

O que é Agricultura Digital?



Agricultura digital é uma revolução na maneira como produzimos e utilizamos dados na produção agrícola. Desde a parte de gestão financeira, até monitoramento de lavoura, mapeamento das operações, e agricultura de precisão. Produzir dados é simples, agora utilizar isso para tomar melhores decisões através de plataformas digitais, é o que vem revolucionando a agricultura.

Quais são suas vantagens?



O objetivo é produzir mais dados, e gerar melhores resultados. Com essas plataformas digitais, nos tornamos capazes de sermos mais eficientes no uso de insumos, de entendermos os gargalos da produtividade e com isso mudarmos o manejo de forma imediata, ou até para a safra seguinte, tentando ser cada vez melhor.

Quais as principais ferramentas ela é baseada?



A Agricultura digital é baseado no uso de recursos da informática, e internet, com o objetivo de aumentar a velocidade de coleta e transmissão de informação.

Por que vale a pena investir em agricultura digital?



É um recurso que retorna o investimento de maneira muito rápida. Seja por uma falha que você identifica na lavoura, algum manejo que você mude, e uma pequena decisão que você tome por conta de ter a informação precisa sobre cada metro quadrado de suas lavouras.

Quais os principais desafios da agricultura digital?

Algum dos desafios são relacionados ao fato do próprio agricultor se habituar com o uso de plataformas digitais, aprender a trabalhar com dados, e também o desafio de fazer conectividade no campo. Pelo menos uma boa rede de internet na sede da propriedade é necessária. Há muito para evoluir em infraestrutura que vai tornar o uso de dados cada vez mais uma realidade que vai revolucionar a agricultura.

