Mulheres são presas transportando mais de 20 quilos de cocaína no tanque de combustível do carro

Na tarde desta terça-feira, 18 de fevereiro, na BR 386 em Sarandi, Policiais Rodoviários Federais prenderam duas mulheres por tráfico de 20,6 quilos de cocaína em um Gol. A droga estava escondida dentro do tanque de combustível do veículo.

Durante operação de combate à criminalidade, foi abordado um Gol, com placas do Paraná, que era conduzido pela filha do proprietário do veículo, de 21 anos, e levava como passageira uma colega de 19 anos.

A motorista do carro, natural do Paraná, é estudante de medicina no Paraguai. A outra, de Santa Catarina, é estudante do ensino médio. Apesar disso, os policiais suspeitaram da atitude das duas durante a abordagem e realizaram uma fiscalização minuciosa.

Ao verificarem o veículo, os agentes encontraram indícios de adulteração na tampa do tanque de combustível. Ao abrir o reservatório, foram localizados diversos tabletes de cocaína, que totalizaram 20,6 quilos.

As duas foram presas em flagrante, encaminhadas para registro da ocorrência na Polícia Civil e recolhidas ao presídio.

