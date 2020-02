Já são conhecidos os primeiros finalistas da 1º Copa Regional de Futebol 5

Foram definidos na noite desta segunda-feira, 17 de fevereiro, os primeiros finalistas da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela. Um grande público assistiu os confrontos disputadíssimos, vibrando muito com os lances.

O jogo mais esperado da noite teve início às 22h. Na Categoria Livre se enfrentaram Japa Lanches – Advocacia Topper x Bragantino. No tempo regulamentar o jogo terminou empatado com destaque para o Goleiro Polaco do Japa Lanches que realizou defesas dificílimas, algumas delas podem ser vistas na live realizada que está disponível mais abaixo.

Nos pênaltis Japa Lanches – Advocacia Topper venceu por 9 a 8 sendo então o primeiro finalista da Categoria Principal da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela.

Já o finalista da Categoria Veteranos é o PSG da Pedra Lisa que venceu por 8 a 4 o time do Grêmio. Na Categoria Feminino o Grêmio levou a melhor e com um placar elástico venceu o Posto do Tenente por 10 a 2.

Feminino – Grêmio 10 x 2 Posto Tenente

Veteranos – Grêmio 4 x 8 PSG da Pedra Lisa

Livre – Japa Lanches – Adv Topper (9) 4 x 4 (8) Bragantino

Os próximos finalistas saem das disputas que irão ocorrer no dia 29 de fevereiro, veja a tabela mais abaixo.

Conheça os primeiros finalistas:

Veja vídeos realizadas nos jogos desta segunda-feira:

