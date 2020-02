Motocicleta é furtada em Tenente Portela

Uma motocicleta Honda NXR150 Bros, placa MJR-5013, de cor preta, placas de Tenente Portela, foi furtada entre as 22h de domingo e às 6h da manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, no centro de Tenente Portela.

De acordo com a proprietária do veículo, foi invadido o pátio de sua casa localizada na Avenida Santa Rosa, saída próximo ao trevo da RSC-472 saída para Três Passos, entrado na garagem e carregado a moto que estava inclusive com a direção chaveada.

Conforme a proprietária um registro foi realizado na Brigada Militar.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da moto pode chamar a Brigada Militar pelo 190.

