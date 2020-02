Meinerz Comércio de Máquinas inaugura novas instalações – Fotos e vídeos

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, as novas instalações da Meinerz Comércio de Máquinas de Tenente Portela. Fundada em agosto de 1975 por Ambrosio Meinerz a empresa familiar teve continuidade com filho do empresário Oldair Meinerz, o Fofo, que manteve o ramo e ampliou as atividades.

Participaram da solenidade o Prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, o Presidente do Legislativo Portelense, Natanael Diniz de Campos, familiares e amigos.

Sobre a Meinerz Comércio de Máquinas

Com 45 anos de atuação a Meinerz Comércio de Máquinas comercializa motores estacionários, lavadoras de alta pressão, roçadeiras, motosserras, geradores de energia, além da venda tem assistência técnica especializada.

Em anexo a Fofo Pesca que possui uma ampla linha náutica e pesca. Caiaques, Barcos, motores de popa, rabetas, material de pesca, massas, pastilhas e muito mais.

Rua Potiguara, 96, centro de Tenente Portela. Whatsapp (55)99937-6176 – Fone fixo: (55)3551-1477.

