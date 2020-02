Dois mortos e 14 feridos em acidente envolvendo carro e ônibus na serra Gaúcha

Um grave acidente entre um Kadett e um ônibus deixou dois mortos e pelo menos 14 feridos na noite desse domingo, no km 163 da RSC 453, entre Vila Seca e Fazenda Souza, em Caxias do Sul. As vítimas fatais estavam no veículo de passeio.

Segundo informações o condutor do carro teria perdido o controle da direção do carro e colidido de frente com o coletivo. De acordo com o Grupo Rodoviário de Farroupilha, o Kadett seguia no sentido Caxias – Litoral Norte, enquanto o ônibus de turismo vinha na direção contrária ao retornar de Capão da Canoa para a Serra Gaúcha.

Após o impacto, o coletivo saiu da pista, tombou e caiu em um barranco de cerca de três metros.

No coletivo de turismo, estavam 34 pessoas e 16 tiveram ferimentos. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, 14 pessoas precisaram de atendimento médico e foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por particulares para atendimento hospitalar, entre elas duas crianças. Outros receberam atendimento médico no local e foram liberados. O trânsito ficou parcialmente bloqueado nas primeiras horas da madrugada, mas já foi liberado.

Fonte: Correio do Povo