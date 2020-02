Defesa Civil emite alerta de temporais em parte do Estado

A Defesa Civil do estado emitiu um alerta de temporais que podem atingir uma grande parte do estado do Rio Grande do Sul.

O alerta é para chuvas intensas e possibilidade de fortes temporais com ventos, descargas elétricas e granizo, nas áreas delimitadas em vermelho no mapa.

Alerta válido para as próximas 48h segunda a Defesa Civil.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...