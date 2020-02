Caminhão colide em moto e deixa uma vítima fatal na BR-468 em Três Passos

Por volta das 05h10 dessa segunda-feira, 17 de fevereiro, no km 94 da BR 468, em Três Passos, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira envolvendo uma moto, com placas de Bom Progresso/RS, e um caminhão com placas de Augusto Pestana/RS. O condutor da motocicleta morreu no local.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os vestígios encontrados pelos policiais no local do acidente foi que o caminhão e a moto seguiam pela rodovia no sentido Campo Novo/RS – Três Passos quando o caminhão colidiu na traseira da motocicleta, arrastando-a por aproximadamente 170 metros. O motociclista, com o impacto, foi arremessado por cerca de 40 metros e faleceu no local.

O trânsito ficou parcialmente interrompido e a BM auxiliou o atendimento do acidente. O condutor do caminhão realizou teste do etilômetro com resultado negativo. As causas do acidente serão apuradas pela PRF.

O motorista do caminhão nada sofreu.

