Idoso e bebê morrem em acidente na BR-290, em Eldorado do Sul

Um acidente entre dois veículos deixou um homem de 75 anos morto e um bebê de 10 meses mortos no início da noite desta sexta-feira (14), em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Ficaram feridas outras três pessoas pessoas: um homem 29 anos, duas mulheres, de 35 e 30 anos.

A colisão frontal entre os veículos Ford Focus, onde o senhor de 75 anos viajava sozinho, e um Hyundai Creta aconteceu no km 138 da BR-290. Conforme a PRF, o Focus invadiu a pista contrária.

O condutor do Focus morreu no local. Os feridos do Huyndai Creta foram hospitalizados, em estado grave. O bebê, uma menina, faleceu no pronto atendimento de Eldorado do Sul.

Os nomes da vítima e dos feridos não foram divulgados.

