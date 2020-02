É nesta segunda-feira a reinauguração da Meinerz Comércio de Máquinas de Tenente Portela

É nesta segunda-feira, 17 de Fevereiro, a reinauguração da Meinerz Comércio de Máquinas de Tenente Portela. No dia haverá uma solenidade a partir das 8h30 com a presença de autoridades locais, do fundador da loja, Ambrosio Meinerz, do atual proprietário, Oldair Meinerz, clientes e amigos.

Estarão presentes também os representantes da Búfalo Motores e Acoplados com o caminhão de ofertas, também os representantes da Agromate de Minas Gerais com a linha completa de equipamentos para Ordenhadeiras e também da PDR Equipamentos Pneumáticos.

Do dia 17 ao dia 21 descontos especiais nas compras a vista e também no prazo com pagamentos de até 36 meses.

Sobre a Meinerz Comércio de Máquinas

A Meinerz Comércio de Máquinas comercializa motores estacionários, lavadoras de alta pressão, roçadeiras, motosserras, geradores de energia, além da venda tem assistência técnica especializada.

Em anexo a Fofo Pesca que possui uma ampla linha náutica e pesca. Caiaques, Barcos, motores de popa, rabetas, material de pesca, massas, pastilhas e muito mais.

Rua Potiguara, 96, centro de Tenente Portela. Whatsapp (55)99937-6176 – Fone fixo: (55)3551-1477.

