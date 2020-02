Fotos do Carnaval Infantil de 10 anos atrás – #tbtportelaonline

Sua história, nossa história! Vamos relembrar juntos? Ai vai as fotos do Carnaval Infantil de 2010. Pois é, hoje você tá grandinho e nem lembrava que já tinha aparecido nas páginas do site Portela Online.

Aproveite e se marque na foto.

Resgate

O site Portela Online está resgatando as Coberturas fotográficas realizadas ao longo dos quase 13 anos de existência do portal.

#tbtportelaonline

