Casal é encontrado morto dentro de casa em Lagoa Vermelha Polícia acredita que homem tenha atirado na mulher e se matado. Uma arma foi apreendida no local.

Um casal foi encontrado morto dentro de casa em Lagoa Vermelha, na Região Norte do Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira, 13 de fevereiro. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio.

Segundo a delegada Alessandra Mattiello Crestani, a porta da residência estava chaveada. A polícia acredita que o homem tenha atirado na mulher e se matado. Uma arma foi apreendida no local.

O casal estava junto há 19 anos. Os vizinhos chamaram a Brigada Militar após ouvir os disparos.

“Tô sem chão, imagina, perder pai e mãe ao mesmo tempo”, afirma a filha do casal que preferiu não se identificar.

De acordo com a delegada, não existe nenhum registro de violência doméstica contra o homem. Mas ele havia cumprido pena por homicídio que ocorreu em 2008.

O casal deixa dois filhos.

Fonte: G1 – RS

