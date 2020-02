Rio Grande do Sul tem 18 casos confirmados de sarampo em 2020 Casos estão distribuídos nos municípios de Sapucaia do Sul, Gravataí, São Leopoldo, Porto Alegre e Cachoeirinha. Em 2019, foram 78 registros da doença confirmados.

Já são 18 casos confirmados de sarampo em 44 dias no Rio Grande do Sul. Segundo relatório do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), divulgado nesta quinta-feira (13), os casos de 2020 estão em:

Sapucaia do Sul – 8

Gravataí – 5

São Leopoldo – 3

Porto Alegre – 1

Cachoeirinha – 1

Em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, três pacientes de 17, 25 e 27 anos estão com a doença. Em Sapucaia do Sul, os pacientes são dois jovens de 17 e 19 anos.

E,em Gravataí, os casos confirmados são de duas crianças menores de 1 ano.

No ano passado, o estado registrou 76 casos durante todo o ano e 70% das ocorrências aconteceram em pessoas que não eram vacinados ou que não tinham tomado a segunda dose da vacina.

Recomendações

O CEVS recomenda que todo indivíduo que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, notifique imediatamente a vigilância epidemiológica municipal ou o Disque Vigilância do CEVS no número 150.

A vacinação é disponibilizada gratuitamente para a população de 6 meses a 49 anos de idade, de acordo com o esquema preconizado e para todos profissionais de saúde, independente da faixa-etária.

Fonte: G1 – RS

