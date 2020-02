PRF prende traficante que fugiu da abordagem e capotou caminhonete em Iraí

Na noite desta quarta-feira, 12 de fevereiro, na BR 386 em Iraí, Policiais Rodoviários Federais prenderam o motorista de uma caminhonete que transportava 14,5 quilos de maconha escondidos no forro das portas. Ele fugiu da abordagem e capotou o veículo em uma estrada de terra.

Durante fiscalização de combate à criminalidade, os agentes deram ordem de parada a uma Hilux, com placas de Iraí/RS, que vinha de Santa Catarina e entrava no Rio Grande do Sul.

O motorista desobedeceu e fugiu da abordagem, acessando uma estrada vicinal não pavimentada. A viatura da PRF seguiu acompanhando o veículo, mas antes que conseguisse interceptá-lo, o condutor perdeu o controle da Hilux e capotou.

O fugitivo ainda tentou fugir correndo à pé, mas foi alcançado e imobilizado. Ao remover o veículo, os policiais fizeram uma busca minuciosa e encontraram 11 tabletes de maconha escondidos no interior das portas da Hilux. A droga totalizou 14,5 quilos. A guarnição da Brigada Militar do Posto Fiscal de Iraí apoiou a PRF na ação.

O traficante foi preso e a droga e o veículo foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para registro do flagrante na Polícia Civil.

