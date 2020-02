Palmitinho estima morte de três toneladas de peixes

A estiagem segue trazendo prejuízos para a agricultura da região. Na manhã de quarta-feira, 12, Palmitinho contabilizou a morte de mais uma tonelada de peixes no interior do município, em função da falta de oxigênio na água de um açude, ocasionada pelo baixo nível do reservatório. Somando as demais perdas na piscicultura, o secretário de agricultura, Renato de Oliveira, estima que cerca de três toneladas de peixes já tenham morrido em função da seca.

Mas a morte dos peixes, segundo Oliveira, é apenas um indicativo da situação grave que, além de atingir as culturas da soja, milho e pastagens, também pode passar para as cadeias produtivas animais. Para evitar prejuízos na suinocultura, por exemplo, o município vem empregando dois caminhões pipa para abastecer os reservatórios das pocilgas. Segundo ele, há empreendimentos que ocupam de 30 a 40 mil litros de água por dia.

Fonte: O Alto Uruguai

