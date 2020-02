Já são conhecidos os semifinalistas da Copa Regional de Futebol de 5 de Tenente Portela

Os jogos das semifinais da Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela acontecem no domingo, 16 de fevereiro, e após a folga na semana do carnaval os últimos confrontos das semifinais no sábado, 29 de fevereiro.

A 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela acontece na Premiere Society Club e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

Veja abaixo as fotos dos semifinalistas da Categoria Livre.

