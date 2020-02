Acidente no trevo da 472 saída para Vista Gaúcha

Ao meio-dia desta quinta-feira, 13 de fevereiro, ocorreu um acidente de trânsito no trevo da RSC472 saída para Vista Gaúcha.

O acidente envolveu um caminhão e um gol placas de Barra do Guarita, mas a condutora do automóvel é moradora de Tenente Portela e estava se dirigindo para o trabalho quando ocorreu a colisão.

O caminhão que transitava pelo rodovia parou poucos metros após o trevo e não sofreu danos materiais.

Ninguém se feriu.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...