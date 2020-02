BM prende foragido no interior de Vista Gaúcha

A Brigada Militar prendeu no interior de Vista Gaúcha um indivíduo que estava foragido do Presídio de Montenegro. O homem de iniciais de nome A.F. , de 30 anos, tinha três mandados de prisão preventiva em seu desfavor decretados pela justiça de Sapiranga.

Após os trâmites legais na Delegacia de Polícia o preso foi conduzido para o presídio de Três Passos.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...