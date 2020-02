Sicredi Celeiro RS/SC realiza abertura de ano do Programa A União Faz A Vida

A Sicredi Celeiro RS/SC, instituição financeira cooperativa, realizou durante a última sexta-feira, 07 de fevereiro, na sede do Lions Clube, em Três Passos, o evento de abertura de ano letivo do Programa A União Faz A Vida. Participaram cerca de 250 educadores dos três municípios de atuação do PUFV: Tenente Portela, Derrubadas e Vista Gaúcha.

Com o intuito de inspirar e comemorar os 25 anos do Programa, o evento contou com a participação de dois grandes nomes da educação: Marcos Schwingel e Amaral Barbosa.

Marcos Schwingel é bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado em Marketing, Gestão de Cooperativas e Pedagogia da Cooperação. Atuou no segmento cooperativo por 20 anos onde exerceu atividades nas áreas de Negócios, Comunicação e Marketing e Programas de Educação. Atua como professor universitário em sustentabilidade cooperativa e pedagogia empresarial; palestrante no Brasil e no exterior além de ser proprietário da Guia Soluções Educacionais.

Amaral Barbosa, Graduado em Pedagogia com Habilitação em Matemática, especialista em Gestão Escolar, ex diretor, por 15 anos na Escola de Ensino Fundamental Miguel Antônio Lemos, em Pedra Branca (CE), que ganhou projeção nacional após alcançar um resultado acima da média das escolas particulares brasileiras no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Programa A União faz a Vida é a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi e objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. O Programa acredita onde com pessoas educadas desde cedo e interessadas em uma nova cultura na qual o indivíduo e a comunidade podem, juntos, criar oportunidades de crescimento para todos, evoluir e se desenvolver cada vez mais.

O PUFV é baseado em valores éticos. Os estudantes e escolas que participam são norteados por igualdade e equidade; respeito à diversidade; e liberdade e participação na vida pública.

