Réu acusado de matar companheira com golpes de tábua de cortar carne é condenado em Tenente Portela

Adelar Schmidt foi condenado há 14 anos de prisão pelo crime de Feminicídio praticado contra sua companheira, Clarice de Azevedo, de 29 anos. O juri ocorreu durante está terça-feira, 11 de fevereiro, no Fórum de Tenente Portela e o condenado poderá recorrer da sentença em liberdade.

O réu conhecido na comunidade portelense pelo apelido de “Burro Branco”, chegou a ser preso na época do crime, mas foi solto no ano de 2018 e aguardava o julgamento em liberdade. Havia em favor da vítima uma medida de proteção judicial e o réu não poderia ter se aproximado da mulher.

O crime ocorreu na madrugada do dia 22 de janeiro de 2017 entre a meia noite e 4h na casa do casal localizada as margens da ERS-330 saída para Miraguaí, próximo a antiga Cotrijuí. Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi até a residência e de posse de uma tábua de carne desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima que foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Santo Antônio. O antedimento de emergência foi solicitado pelo próprio homem.

Em razão das gravidades dos ferimentos, Clarice foi transferida para o Hospital de Caridade de Três Passos vindo a falecer duas semanas após o fato, no dia 4 de fevereiro de 2017.

