Funcionários de hospital de Ijuí são indiciados por receptação de remédios contra câncer roubados

Seis pessoas foram indiciadas por um esquema de receptação de medicamentos para tratamento de câncer no Hospital de Caridade de Ijuí. O inquérito foi remetido nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, ao Poder Judiciário.

Os remédios tinham sido roubados na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. O ex-presidente e cinco funcionários da instituição foram apontados como responsáveis por crime de receptação qualificada, coação no curso do processo, crimes contra relações e saúde e associação criminosa.

O grupo já tinha sido afastado dos cargos em janeiro. Os lotes foram encontrados em novembro do ano passado no hospital de Ijuí.

A medicação havia sido roubada no dia 17 de outubro, em um caminhão que carregava carga avaliada em mais de R$ 1 milhão. Homens armados teriam abordado o motorista, que transportava os medicamentos em um caminhão refrigerado, e colocado os remédios em outro veículo.

Os medicamentos foram encontrados no hospital em Ijuí após uma denúncia. Eles foram comprados de uma distribuidora não credenciada, por mais de R$ 600 mil, conforme a polícia.

Cada caixa tem um selo holográfico, com isso a farmacêutica proprietária da carga pôde rastrear e identificar os medicamentos. Primeiro eles foram encontrados em uma distribuidora não credenciada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que vendeu para o hospital de Ijuí, em 31 de outubro.

Fonte: G1 – RS

