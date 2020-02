Feminicídio ocorrido em 2017 é julgado no Fórum de Tenente Portela

Teve início na manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro, no Fórum de Tenente Portela, o julgamento do réu que foi denunciado pelo Ministério Público pela morte de sua companheira, Clarice de Azevedo, de 29 anos. O réu, Adelar Schmidt, conhecido na comunidade portelense pelo apelido de “Burro Branco”, chegou a ser preso na época do crime, mas foi solto no ano de 2018 e aguardava o julgamento em liberdade. Havia em favor da vítima uma medida de proteção judicial e o réu não poderia ter se aproximado da mulher.

Ao todo o corpo do Juri presidido pelo juiz Luís Gustavo Negri Garcia é formado por 7 jurados, a maioria deles mulheres. A defesa do réu é realizada por dois advogados.

O crime ocorreu na madrugada do dia 22 de janeiro de 2017 entre a meia noite e 4h na casa do casal localizada as margens da ERS-330 saída para Miraguaí, próximo a antiga Cotrijuí. Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi até a residência e de posse de uma tábua de carne desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima que foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Santo Antônio. O antedimento de emergência foi solicitado pelo próprio homem.

Em razão das gravidades dos ferimentos, Clarice foi transferida para o Hospital de Caridade de Três Passos vindo a falecer duas semanas após o fato, no dia 4 de fevereiro de 2017.

O juri segue sem prazo de término.

“No dia 22 de janeiro de 2017, em horário não especificado nos autos, mas entre meia noite e 04 horas da madrugada, na RS 330 – Via Miraguaí –, nº 101, na cidade de Tenente Portela/RS, no interior da residência da vítima, o denunciado A. S. tentou matar C. D. A., sua então companheira. Na ocasião, o denunciado A. S., contra quem havia medidas de proteção deferidas judicialmente para afastamento do lar (processo n.º 138/2.17.0000002-4), manteve contato com a vítima, convencendo-a a permitir que pernoitasse na residência. Ato contínuo, já no interior da residência, deslocou-se ao cômodo em que se encontrava a vítima e, munido com uma tábua de madeira (apreendida – fl. 07 do I.P.), com a intenção de matar C., golpeou a ofendida diversas vezes no rosto e na altura do pescoço, provocando-lhe “lesão cortocontusa em região frontal direita com afundamento ósseo, hematoma retro-ocular bilateral (olho de guaximi), hematoma retro auricular (sinal de Batle)”, conforme boletim de atendimento junto ao Hospital Santo Antônio – fl. 53 do I.P – e laudo pericial das fls. 66/67. Em razão das agressões a vítima ficou inconsciente, e o denunciado, acreditando ter consumado o crime, deixou o local na companhia da filha do casal, K. E. de A. S., com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos (certidão de nascimento da fl. 63 do I.P.). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o qual, horas após o fato, crendo que a vítima já estivesse morta, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, cujos funcionários deslocaram-se até a residência e encontraram C. desacordada e sangrando, prestando atendimento médico e a conduzindo ao Hospital Santo Antônio, sendo posteriormente transferida para nosocômio localizado na cidade de Três Passos/RS. O crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, nos termos da lei n.º 11.340/06.” Em razão do óbito superveniente da vítima (fl. 171), houve aditamento da denúncia (fls. 176/177), em 20.02.2017, imputando ao réu o crime de feminicídio consumado.

