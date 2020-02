Apenas um caso suspeito de Corona Vírus segue sendo investigado – Dois descartados

Duas suspeitas do novo coronavírus 2019 n-CoV registradas no Rio Grande do Sul foram descartadas nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, de acordo com o último boletim da doença, divulgado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria da Saúde do estado, as análises na Fiocruz, no Rio de Janeiro, deram negativo para o novo coronavírus nas amostras de uma criança residente da China e que foi atendida em Morro Reuter e de um homem, residente de Canoas com viagem ao país asiático.

Com essa nova atualização, o Rio Grande do Sul segue a investigação de um único caso suspeito de coronavírus: uma mulher, de 56 anos, moradora da Capital e com histórico de viagem à China.

Em todo o Brasil são sete casos suspeitos da doença investigados. Desde o começo dos alertas, o Brasil já descartou 32 casos suspeitos. Nenhum foi confirmado.

