Sicredi Celeiro RS/SC realiza Encontro de Coordenadores de Núcleo

A Sicredi Celeiro RS/SC – Instituição Financeira Cooperativa – realizou na manhã do último sábado, 08 de fevereiro, o primeiro Encontro de Coordenadores de Núcleo de 2020. Participaram coordenadores dos 19 municípios de atuação da Cooperativa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No encontro, foram apresentados os resultados financeiros e sociais do ano de 2019. Além disso, foi discutida a pauta das assembleias 2020, com as principais ações estratégicas para o crescimento da Cooperativa durante o ano. Segundo o presidente do Sicredi Celeiro RS/SC, Vitor Augusto Rizzardi, “essa reunião é o preparatório para o processo assemblear da cooperativa, é o momento em que nós reunimos as lideranças e trazemos em primeira mão os números de 2019 para os nossos coordenadores. Também trazemos algumas ações estratégicas para ser discutidas entre os coordenadores, visando a forma como vamos atuar em 2020, além de tudo aquilo que precisamos mudar e melhorar para esse ano”.

Entre os principais pontos deste encontro está a discussão sobre a ampliação da área de atuação da Cooperativa. São dois grandes projetos onde a Sicredi Celeiro trabalha em conjunto com a Central Sul do Sistema Sicredi.

O primeiro deles é a expansão para o estado de Minas Gerais. Segundo Rizzardi “em 2005 a Cooperativa assumiu o desafio de ampliar sua área para Santa Catarina, o que está sendo praticamente concluído neste ano com a previsão da abertura de uma nova agência em Tunápolis e também com o fortalecimento da presença em São Miguel do Oeste, que receberá sua segunda agência. Além disso, estamos habilitados junto ao Banco Central e traremos aos nossos associados nas assembleias deste ano informações sobre a expansão da nossa área de atuação para 40 municípios da área central de Minas Gerais, promovendo a presença do Sicredi a nível nacional e fortalecendo a atuação da Sicredi Celeiro”, conclui o presidente.

A construção e realização deste projeto, leva ao segundo deles, conta Rizzardi “trazemos uma sugestão de alteração, já tratada com o conselho de administração, colaboradores e coordenadores, que é o processo de união da nossa cooperativa com outra grande cooperativa, a Sicredi Grande Palmeira. As duas cooperativas juntas conseguirão dar mais velocidade ao processo de expansão à Minas Gerais. São dois grandes projetos que trarão desafios e muito trabalho pelas próximas décadas. Juntos, somos mais sólidos e unimos forças para crescer e deixar um legado importante aos nossos associados e comunidades aonde estamos inseridos”, conclui.

Durante o encontro também foi apresentado o calendário assemblar de 2020, que inicia no dia 17 de fevereiro com as Assembleias de Núcleo de São Miguel do Oeste/SC e Descanso/SC.

Confira o calendário assemblear de 2020:

Data Município Local Horário 17/02/2020 São Miguel do Oeste Clube Comercial 19h30 17/02/2020 Descanso salão paroquial católico 19h30 18/02/2020 Derrubadas CTG Veteranos da Tradição 19h30 18/02/2020 Braga CTG QUERÊNCIA DA SAUDADE 19h30 19/02/2020 Sede Nova Salão Paroquial Católico 19h30 20/02/2020 Vista Gaúcha Atlético Clube Gaúcho 19h30 20/02/2020 Miraguaí Salão da Terceira Idade Alegria 19h30 27/02/2020 Esperança do Sul Centro de Eventos 19h30 27/02/2020 Iporã do Oeste Pavilhão Católico de Iporã do Oeste 19h30 28/02/2020 Redentora salão do grupo de idosos 19h30 28/02/2020 São Martinho Salão Paroquial Católico 19h30 02/03/2020 Três Passos – Centro CTG Missioneiro dos Pampas 19h30 02/03/2020 Bom Progresso Salão da Igreja Católica 19h30 03/03/2020 Mondaí Área de Lazer 19h30 03/03/2020 Itapiranga cLUBE IMIGRANTES 19h30 04/03/2020 Barra do Guarita Clube Navegantes 19h30 05/03/2020 Três Passos – Costa e Silva CTG Missioneiro dos Pampas 19h30 05/03/2020 Tenente Portela Salão do Bairro Fries 19h30 06/03/2020 Campo Novo Afucampo 19h30 06/03/2020 São João do Oeste Sociedade Recreativa Aliança 19h30

