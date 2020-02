RS registra queda em janeiro no número de homicídios e latrocínios, segundo dados da SSP

O Rio Grande do Sul apresentou uma redução nos casos de homicídios e latrocínios em janeiro de 2020, comparado à janeiro de 2019. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, em relatório da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com os dados, foram registrados 135 homicídios dolosos em janeiro deste ano, 73 a menos do que em janeiro do ano passado, quando se teve 208 casos.

O total de vítimas também diminuiu. Em janeiro de 2019, 228 pessoas morreram em decorrência de homicídio doloso, e no mesmo período deste ano foram 145, uma queda de 36,4%. Isso significa 83 vítimas a menos nesse mesmo período.

Os dados apontam que os números de latrocínio caíram de sete para cinco, assim como o número de vítimas de latrocínio, uma diminuição de 28,5%.

Segundo o levantamento, os números de furto também tiveram uma queda, de 10.341 para 8.525, uma diminuição de 17,5%.

Os indicadores apontaram um crescimento 0,3% no furto de veículos. Em janeiro de 2019, foram registradas 1.067 ocorrências, já em 2020 foram 1071.

Outro crime que teve um número maior este ano foi o de vítimas de lesão corporal seguida de morte. No ano passado uma pessoa morreu e neste ano foram duas.

Violência contra a mulher

O número de feminicídios triplicou em janeiro deste ano no estado. Foram 10 mortes de mulheres por questões de gênero no último mês, contra três em janeiro de 2019.

Os 10 casos recentes, citados no levantamento, ocorreram em Erechim, Parobé, Porto Alegre (2), São Leopoldo, Campo Bom, Canela, Nova Petrópolis, Torres e Venâncio Aires.

