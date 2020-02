Corpo de agricultor é encontrado no interior de Miraguaí

A Polícia Civil investiga as causas da morte de um homem morador do interior do município de Miraguaí. O corpo dele foi encontrado na localidade de Água Fria, mesma região onde o homem morava com a família.

De acordo com a Polícia Civil, uma ocorrência de desaparecimento da mesma pessoa encontrada sem vida nesta segunda-feira, foi registrada na noite deste domingo.

A Polícia Civil aguarda o laudo de necropsia para determinar as causas da morte do homem. De acordo com o delegado de Polícia, Roberto Fagundes Audino, nenhuma possibilidade é descartada no momento visto que as investigações estão no início.

