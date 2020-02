Campanha de vacinação contra o sarampo deve imunizar 245 mil no RS

Abre, nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, em todo o País, a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças e jovens dos cinco aos 19 anos. Só no Rio Grande do Sul, o público-alvo é de 245 mil pessoas, nessa faixa etária, que não tomaram nenhuma dose da vacina ou que receberam apenas uma, com esquema vacinal incompleto. Desde agosto, 82 casos da doença foram registrados em solo gaúcho. Um em cada quatro casos envolve pessoas da faixa etária da campanha.

A ação do Ministério da Saúde é sequência das outras duas campanhas do ano passado, que tiveram como foco as crianças acima dos seis meses a menores de cinco anos e, depois, os adultos de 20 a 29. Essas seguem sendo as idades com maior número de casos confirmados de sarampo.

O calendário básico de vacinação compreende duas doses. A primeira deve ser ministrada aos 12 meses de idade, com a tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba. A proteção precisa ser completada aos 15 meses com uma dose da tetraviral, que imuniza para as mesmas três doenças mais a varicela (ou catapora). Além dessas duas doses, em virtude do surto da doença no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda uma dose extra para as crianças entre os seis meses e 12 meses.

Conforme o Ministério da Saúde, as taxas de cobertura vacinal, consideradas favoráveis, propiciaram ao Brasil, em 2016, o certificado internacional de eliminação da doença. Contudo, a queda nos índices de vacinação voltou a deixar o Brasil suscetível à reintrodução do vírus, que em 2018 teve forte circulação concentrada no Amazonas. Foram mais de 10 mil casos no País, sendo 47 no Rio Grande do Sul. Em 2019, a doença ocorreu em maior proporção em São Paulo, responsável por mais de 90% dos 17 mil casos do Brasil.

Uma nova etapa já é prevista pelo Ministério da Saúde para o segundo semestre de 2020, para a faixa etária dos 30 aos 59. Nessa fase da campanha – programada para ocorrer em agosto –, a idade preconizada para a vacina, que pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vai até aos 49, deve ser ampliada em mais dez anos.

Sarampo

O sarampo é uma doença viral altamente transmissível, por meio de tosse, fala, espirro ou respiração. Qualquer indivíduo que apresentar febre e manchas no corpo (exantemas) acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite deve procurar os serviços de saúde para a investigação, principalmente aqueles que estiveram nos 30 dias anteriores em viagem a locais com circulação do vírus.

