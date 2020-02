Motociclista tem dedo amputado em acidente em rodovia de Itapiranga/SC

Um acidente envolvendo uma carro e uma motocicleta em rodovia municipal do interior de Itapiranga/SC na tarde desta sexta-feira, 7 de fevereiro, deixou duas pessoas feridas.

O acidente ocorreu por volta das 16h na rodovia ITG-070, acesso ao bairro Rainha da Paz, e envolveu uma NXR-150 BROS conduzida por um homem de 43 anos e um Ford Fiesta. Ambos os veículos tem placas de Itapiranga.

Em decorrência do acidente o condutor da moto teve parte do dedo mínimo do pé amputado, escoriações no joelho e a sua caroneira sofreu escoriações nos braços e pernas. Ambos foram socorridos pelos bombeiros e levado ao hospital.

O motorista do automóvel e a passageira nada sofreram. As causas do acidente não foram divulgadas pela Polícia Militar que registrou a ocorrência.

