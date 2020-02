Aluga-se apartamento no centro de Tenente Portela

Para você que está a procura de um local para morar, segue sugestão de um apartamento com peças amplas . Um Imóvel localizado na avenida Santa Rosa, 551, próximo a Escola Airton Senna, no centro de Tenente Portela.

O apartamento possui 3 quartos ao todo, um deles com suíte, banheiro social, sala, cozinha e área de serviço. Possui garagem para dois veículos.

Interessados entrar em contato diretamente com os proprietários pelos fones (55) 3551-1526 ou (55) 99662-6801.

