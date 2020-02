PRF prende apenado em liberdade condicional portando arma com a numeração raspada

Nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, por volta das 18h, na BR 158, em Cruz Alta, a PRF prendeu o passageiro de um automóvel que portava ilegalmente uma arma.

Durante a operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Uno com placas de Cachoeira do Sul. Ao revistarem um passageiro do automóvel, encontraram em sua cintura um revólver calibre 38 com a numeração raspada. A arma estava municiada com 6 projéteis intactos, pronta para uso.

O homem, de 32 anos, que estava em liberdade condicional, foi preso e encaminhado para o sistema prisional após a lavratura do flagrante na area judiciária local.

