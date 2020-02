Polícia Civil alerta sobre golpes com uso de nomes de delegados e agentes da instituição Não há registros em Tenente Portela deste tipo de golpe



A Polícia Civil alerta sobre um golpe, em tese, de delito de estelionato, praticado por indivíduos que se identificam como sendo policiais civis. Os suspeitos entram em contato, por telefone, com empresários e solicitam doações em dinheiro, via depósito bancário.

A justificativa da doação seria de que o dinheiro iria ser destinado para a Associação da Polícia Civil, com a finalidade de melhorar o atendimento no combate ao crime. A Polícia Civil não realiza nenhum tipo de contato nesse sentido. Ao receber ligações do gênero, não dê crédito e leve o caso às autoridades.

Denúncias de golpes pela internet no site OLX, com a utilização de nomes de policiais civis também estão sendo reportadas. Fotografias e perfis falsos de WhatsApp também estão sendo utilizados pelos indivíduos para enganar.

Vítimas que recebam esse tipo de abordagem devem procurar a Polícia Civil e repassar informações que auxiliem na investigação para identificar os criminosos. A recomendação é procurar a Delegacia de Polícia mais próxima e registrar boletim de ocorrências o mais rápido possível.

