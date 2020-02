Iniciam nesta quinta-feira as oitavas de final da Copa Regional de Futebol 5

Iniciam nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, os jogos válidos pelas oitavas de final da Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela. A programação começa às 18h30 com jogos amistosos e posteriormente com os confrontos conforme tabela abaixo, confira.

A competição que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela acontece no campo de grama sintética da Premier Society Club, ao lado do novo posto de combustível do Hanauer, saída para Vista Gaúcha.



