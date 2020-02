Google exibe no Portela Online propagandas de produtos que você pesquisa

As publicidades do Google exibidas dentro das notícias do site Portela Online são baseadas, entre outras regras do algoritmo, nas pesquisas realizadas por você em seu dispositivo móvel ou computador.

Basicamente funciona assim, se pesquisar por carros passará a receber ofertas de carros, mas se a sua preferência de pesquisa for por produtos ou estimuladores eróticos as publicidades veiculadas estarão ligadas a estes itens. Textos também aparecem nestas imagens.

As publicidades do Ads by Google são identificadas por um “i” dentro de um círculo e ao lado um “x” para fechar a propaganda.

