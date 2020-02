Repor Energias – Rabiscos do Silêncio

A vida do ser humano é a coisa mais bacana que Deus colocou neste mundo. Colocou por não ser individualista egoísta ou neocentrista, mas usa da sua inteligência e bondade para dividir com todos nós a liberdade na mais perfeita condição de sentir, compreender e transformar.

Ele não está ausente, distante ou acima de nós, mas é um ser que se faz presente entre as pessoas, na natureza e no espaço vazio que se interpreta como infinito entre o céu e a terra. E todas as coisas foram criadas por amor. Mas o ciúme, ódio e a ganância estão junto de nós para destruir tudo o é bom.

Uma mãe que gera um filho e que espera nove meses no ventre para o seu desenvolvimento físico, gera por amor a nova criatura que Deus destinou para a continuidade das gerações. É tão maravilhoso encontrar uma mãe desfilando seu charme, caminhando pelas ruas, indo às compras ou na igreja com a barriga pesada com o novo ser que traz junto de si. Isso traça em nosso coração uma suave imagem de Deus que se traduz em esperança, fé e renovação pela vida.

A mãe sofre, para gerar uma nova vida e perde muitas energias, esperando os nove meses de gravidez, porem após esse período ela começa a repor energias positivas que, com o crescimento da criança, se transformam em alegria, paz e motivação. E a criança que é aceita com amor antes da concepção, vai receber um lar organizado por estas energias positivas, as quais já capta durante o tempo que a mãe o esperou, cuidou e aceitou.

Muitas pessoas que recebem muitas energias negativas em algum acontecimento que marcou profundamente a vida, seja por uma doença, morte de um ente querido ou perda por alguma frustração (agricultura), criam uma imagem de desânimo, dúvidas e dor por sofrer dissabores que retém a formação de energia positiva. É preciso saber interpretar o sofrimento que se passa com essas pessoas, abrindo- se aos sinais de esperança levando amor, compreensão e acolhida com a energia que nasce da nossa fé.

Tudo o que traz energia positiva precisa ser compreendido como algo que transcende nossa condição humana. Muitas vezes no caminho da nossa existência encontramos pessoas desiludidas, sem rumo na vida, sofrendo pela falta amor, aceitação e acolhida. Essas pessoas sofrem muitas cargas negativas que levam ao isolamento. Esse isolamento precisa ser curado com uma consistência que lhes devolva a credibilidade, em um diálogo com as coisas da vida. Não se deve interromper esse processo desistindo de levar segurança, paz e reconstrução. Nos exemplos das pessoas que sofrem de depressão, se encontram num vazio, numa grande desorganização em seus pensamentos e sentimentos, é preciso abrigá-las em nosso coração repondo as energias perdidas com o sofrimento.

A vida precisa ser compartilhada em todos os sentidos e aspectos com abertura de novos horizontes. Procurando desenvolver criatividades que aproximem as pessoas de sentimentos de energia boa. Não fechar essa energia no individualismo, pois o fechamento indica o isolamento dessa energia que com o tempo começa a ser substituída pela intranquilidade, pois faltará paz, compreensão e amor. É preciso saber valorizar-se e valorizar as pessoas dando sentido com equilíbrio, levando esperança em todos os ambientes que precisam de energia positiva que vem de Deus e transforma vidas. Por Carlos Staczewski

