Registro de ocorrências policiais podem ser realizados na Delegacia Online

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul mantém uma página de registros Online de ocorrências há quase duas décadas. Através da Delegacia Online, você poderá registrar determinados fatos sem a necessidade de deslocar-se até uma Delegacia de Polícia.

Após a análise de sua solicitação de ocorrência pelos policiais civis da Delegacia Online, você receberá um e-mail, no endereço eletrônico informado no momento do registro, comunicando se foi deferido (aceito) ou indeferido (não aceito). Sendo deferido, você poderá acessar o site da Delegacia Online, informar o seu número de protocolo (composto por 15 dígitos e informado durante o registro) e imprimir seu boletim de ocorrência oficial com autenticação digital.

Não esqueça que sua ocorrência somente terá valor legal após o deferimento da Delegacia Online. Os registros de ocorrência noticiando crimes ou contravenções penais, após o deferimento, serão encaminhados para a Delegacia de Polícia que atende o local do fato para os demais procedimentos. O comunicante receberá, no e-mail fornecido durante o registro online, a informação sobre o local para onde sua ocorrência foi encaminhada.





