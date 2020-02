Hospitais do RS recebem repasse de R$ 12,4 milhões do Ministério da Saúde – HSA está entre eles

O governo do Rio Grande do Sul formalizou, na tarde desta terça-feira, 4 de fevereiro, o repasse de recursos provenientes da portaria 3.339 do Ministério da Saúde para 149 instituições hospitalares no estado. Elas serão beneficiadas com R$ 12,4 milhões. Ao total, serão 163 instituições beneficiadas.

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela foi beneficiado com exatos R$ 234.660,00. A lista de todos os hospitais pode ser conferida aqui

Somando os municípios em gestão plena, onde os recursos não passam pelo estado, e são repassados diretamente às prefeituras, a portaria prevê o total de R$ 24,7 milhões em parcela única, distribuídos entre 238 hospitais gaúchos.

