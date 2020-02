Prefeitura de Horizontina abriu concurso público para 32 funções diferentes

A Prefeitura Municipal de Horizontina nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, as inscrições para Concurso Público para provimento de 32 funções. Os interessados tem até às 12h do dia 27 de fevereiro para efetivar a inscrição. A realização das provas estão a cargo da Objetiva Concursos Ltda.

O processo fará seleção para vagas existentes ou que vierem a ser criadas nos cargos de: Agente Administrativo, Almoxarife, Analista de Suporte de Informática, Arquiteto, Arquivista, Atendente de Creche, Auxiliar de Inspeção Sanitária, Auxiliar de Laboratório de Informática, Auxiliar de Saúde Bucal, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Fonoaudiólogo, Médico – Clínico Geral, Médico Veterinário (40h), Monitor de Dança, Monitor de Música, Odontólogo, Operador de Máquinas, Operário Especializado, Professor – Área 1 (Educação Infantil), Professor – Área 3 (Anos Finais) – (Artes, Educação Física, História, Língua Portuguesa, Música), Técnico em Enfermagem, Topógrafo, Tradutor e Intérprete de Libras e Vigilante.

INSCRIÇÕES: De 03/02/2020 até as 12h (meio-dia) de 27/02/2020, pelo site www.objetivas.com.br

O Edital na íntegra encontra-se divulgado no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal e nos sites www.objetivas.com.br e horizontina.atende.net.

