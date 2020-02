Acidente fatal na BR392 em Guarani das Missões

Em Guarani das Missões, por volta das 13h00, desta terça-feira, 3 de fevereiro, na BR392 km 647,1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu acidente envolvendo a motocicleta Suzuki EN 125, de Guarani das Missões, a qual ao atravessar a rodovia colidiu transversalmente na caminhonete GM S10, também de Guarani das Missões.

De acordo com a PRF a caminhonete seguia no sentido Cerro Largo para Guarani das Missões.

A condutora da motocicleta, de 45 anos, morreu no local, a mesma não era habilitada.

O condutor da caminhonete não sofreu lesões. Os veículos envolvidos foram recolhidos para perícia, sendo registrado ocorrência na DP de Guarani das Missões em razão do homicídio de trânsito previsto no art. 302 do CTB.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...