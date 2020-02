Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus; quatro são no RS

Novo levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus — um no Rio de Janeiro, sete em São Paulo, dois em Santa Catarina e quatro no Rio Grande do Sul.

No Estado, os casos estão localizados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), nas cidades de Canoas (dois pacientes), Morro Reuter e Novo Hamburgo. Não há, até agora, nenhum caso confirmado da doença no país.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há, no mundo, 17.391 casos de coronavírus confirmados. Já foram confirmadas 362 mortes provocadas pela doença — apenas uma fora da China, nas Filipinas.

Medida Provisória a ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro vai autorizar o governo a buscar os cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, na China, que estão pedindo para retornar ao país devido ao crescente número de casos confirmados de coronavírus na Ásia. O texto deve ser publicado ainda hoje e também deve autorizar o Ministério da Saúde a contratar equipes médicas, materiais de uso, equipamentos de segurança para a tripulação e definir regras que tratam de quarentena.

Na próxima quinta-feira (6), secretários estaduais de saúde e secretários de saúde das capitais estarão em Brasília em reunião com o ministro Luiz Henrique Mandetta para discutir formas de prevenção da doença. Será discutido também a distribuição de leitos entre os Estados.

Fonte: GauchaZH

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...