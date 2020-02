Proibição de canudos plásticos entra em vigor neste sábado em Porto Alegre

A lei que proíbe a venda e distribuição de canudos plásticos em Porto Alegre passa a valer neste sábado. O texto, de autoria do vereador Marcelo Sgarbossa (PT), foi sancionado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) em 31 de janeiro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Município no dia seguinte. Na ocasião, foi definido prazo de um ano para adequação dos estabelecimentos comerciais à nova regra.

A norma vale para restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares, além de ambulantes. Algumas exceções foram definidas em lei, como a que autoriza o uso de canudos de papel ou de material biodegradável. Além disso, fica permitido o uso para pessoas com deficiência ou que estejam impossibilitadas temporariamente de sorver líquido sem a utilização do dispositivo plástico.

Os estabelecimentos comerciais e os ambulantes que descumprirem a lei estarão sujeitos a multa, aplicada em dobro em caso de reincidência. O montante arrecadado com a aplicação das multas vai ser destinado a programas ambientais do município. No entanto, a lei não estabelece valores específicos à penalidade. A Prefeitura informou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai incluir o item nas fiscalizações rotineiras de bares e restaurantes.