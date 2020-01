Vendo Kia Cerato 2010 – Não aceito troca

Vendo Kia Cerato 2010 16V impecável.

Ar condicionado,

Air Bag duplo,

Freios Abs nas quatro rodas,

Bancos de couro,

Vidros elétricos,

Controle de áudio no volante,

Câmbio manual,

Todos os pneus bons, inclusive o estepe;

Motor lacrado;

Com 110 mil Km;

Primeira parcela do IPVA 2020 paga.

Defeito: Porta do motorista e capô tem dois pequenos riscos quase imperceptíveis como é possível observar na foto em destaque.

Detalhe importante: Não aceito troca

Valor – R$ 30.900,00

Interessados em comprar envie uma mensagem no Whatsapp ou ligue para (55) 99631-9327.

