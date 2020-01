Homem é preso com mais de 400 quilos de droga na BR-386, em Triunfo

Um homem foi preso com mais de 300 quilos de cocaína e 125 quilos de crack na BR-386, em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira, 31 de janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em um fundo falso de um caminhão com placas de Santa Catarina, que estava sem carga e vinha do Paraná.

Estavam escondidos 299 tabletes de cocaína e 125 tabletes de crack.

O homem, que foi preso em flagrante, tem 45 anos e é morador de Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo as informações da PRF, ele afirmou que pegou a droga no Paraná e levaria até Portão, também na Região Matropolitana.

De acordo com a PRF, em menos de cinco dias já foram apreendidos mais de 650 quilos de cocaína e crack no Rio Grande do Sul. Mais da metade de toda cocaína apreendida no estado no ano passado.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...