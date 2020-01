Casos de CoronaVírus no RS são em Gravataí e Novo Hamburgo

A Secretaria de Saúde confirmou dois casos suspeitos no Rio Grande do Sul de terem contraído coronavírus. Os dois casos foram notificados pelos municípios de Novo Hamburgo e Gravataí. No Brasil são 9 casos suspeitos.

Em Novo Hamburgo, o caso refere-se a um homem de 54 anos que reside em Hong Kong, que foi atendido durante estadia na cidade. O segundo é uma mulher de 27 anos de Gravataí que esteve em viagem à China. Os dois casos já estão em análise pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Hoje, é considerado como suspeito a pessoa que nos últimos 14 dias tenha tido viagem para a China e que venha a apresentar febre acompanhada de algum sintoma respiratório (tosse ou dificuldade para respirar) ou aquela pessoa que tenha tido contato com um caso suspeito e também tenha apresentado esse quadro clínico.

Brasil e mundo

No Brasil, são nove o número de casos suspeitos em investigação. Outros 33 já foram descartados ou excluídos. Desde o final de dezembro, mais de 7,7 mil casos já foram registrados na China, com 170 óbitos entre eles. Fora da China, foram confirmados 82 casos em 18 países. A Organização Mundial de Saúde passou, nesta quinta-feira (30), a considerar a situação como uma emergência de saúde pública de importância global.

