Homem morre esmagado por trator em Dois Irmãos das Missões

Um homem de 44 anos morreu da última terça-feira, 28 de janeiro, após um acidente com o trator que ele dirigia. O fato ocorreu em uma granja em Dois Irmãos das Missões, no Norte do Rio Grande do Sul, por volta das 20h.

De acordo com a Polícia Civil, os funcionários da granja afirmaram que o homem saiu para tratar os animais e não voltou.

Segundo o delegado Eduardo Nardi, a possível causa é que o terreno no qual a vítima dirigia estava irregular e o trator com muita carga, tendo feito o veículo tombar por cima do homem.

O corpo dele foi encontrado esmagado embaixo do trator. Ninguém testemunhou o fato.