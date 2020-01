Volume intenso de chuva causa transtornos em Tenente Portela – Fotos e vídeos

O grande volume de chuva ocorrido por alguns minutos da tarde desta quarta-feira, 29 de janeiro, causou transtornos para os moradores de alguns pontos da cidade de Tenente Portela.

Parte da Avenida Perimetral, próximo ao Posto de Saúde, ficou submersa.

No trecho da ERS-330 entre Derrubadas e Tenente Portela, mais precisamente em Pinhalzinho, um motorista registrou em foto um galho grande de árvore que foi arrastado pelo vento para o eixo da pista.

Funcionários e proprietários de um Mercado localizado na Avenida Santa Rosa, em frente a Escola Ayrton Senna, precisaram se esforçar munidos de rodo e vassoura para evitar que a água alagasse o estabelecimento. [veja o vídeo mais abaixo].

Ainda no centro da cidade, só que na Praça do Centro Cultural, cadeiras de um bar foram carregadas para o meio da rua, No mesmo local uma loja teve a porta de vidro quebrada pela força dos ventos.

Uma moradora da Rua Luís Carlos Schepp enviou essas fotos o qual mostra sua casa invadida pela água e barro.

